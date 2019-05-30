Путин наградил отмечающего день рождения космонавта Леонова орденом

Президент Владимир Путин наградил космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 30 мая космонавту исполнилось 85 лет.

В документе отмечается, что Леонов награжден «за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность».

Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Космонавт провел за пределами корабля «Восход-2» 12 минут 9 секунд.