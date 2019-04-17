Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Сотрудников «Роснефти» наградили «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», следует из указа.
Так, например, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев и гендиректор «дочки» «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, а орденом Александра Невского — первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и вице-президент компании Андрей Шишкин.
Орденов Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Отабек Каримов, Александр Романов, Андрей Чириков, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев и целый ряд руководителей и сотрудников московского подразделения компании и ее дочерних структур в регионах («РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение»).
Кроме того, два топ-менеджера «Роснефти» — первый вице-президент Эрик Морис Лирон и вице-президент Аврил Мари Анн Конрой — награждены орденом Дружбы, другие сотрудники компании получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.