Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»

Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»

Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев пояснил РБК, что награды присуждены в честь 25-летия «Роснефти» — за «коллективные заслуги»

Фото: Иван Секретарев / AP

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудников «Роснефти» наградили «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», следует из указа.

Так, например, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев и гендиректор «дочки» «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, а орденом Александра Невского — первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и вице-президент компании Андрей Шишкин.

Орденов Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Отабек Каримов, Александр Романов, Андрей Чириков, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев и целый ряд руководителей и сотрудников московского подразделения компании и ее дочерних структур в регионах («РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение»).

Кроме того, два топ-менеджера «Роснефти» — первый вице-президент Эрик Морис Лирон и вице-президент Аврил Мари Анн Конрой — награждены орденом Дружбы, другие сотрудники компании получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.