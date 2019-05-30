Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

По словам Суслова, «никакое нормальное государство не стремится проводить политику, ведущую к дефолту», и Киев должен делать все для того, чтобы этого избежать. «Но надо видеть, как быстро растут наши долги, какие тяжелые условия нам по новым займам дают», — добавил он.

В случае дефолта «бедные граждане Украины окончательно станут нищими», вырастут цены, «возможно, в разы», а все денежные доходы и накопления обесценятся, заявил экс-министр. «Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — считает Суслов.

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому «относиться к кредиторам так же, как Греция»: объявить дефолт и списать внешний долг государства. По его мнению, Киев не должен бояться дефолта, а граждане страны хотят отдохнуть от требуемых Международным валютным фондом реформ.