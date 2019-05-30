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Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

По словам Суслова, «никакое нормальное государство не стремится проводить политику, ведущую к дефолту», и Киев должен делать все для того, чтобы этого избежать. «Но надо видеть, как быстро растут наши долги, какие тяжелые условия нам по новым займам дают», — добавил он.

В случае дефолта «бедные граждане Украины окончательно станут нищими», вырастут цены, «возможно, в разы», а все денежные доходы и накопления обесценятся, заявил экс-министр. «Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — считает Суслов.

Политика
Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому «относиться к кредиторам так же, как Греция»: объявить дефолт и списать внешний долг государства. По его мнению, Киев не должен бояться дефолта, а граждане страны хотят отдохнуть от требуемых Международным валютным фондом реформ.

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал предложение Коломойского «достаточно вредным» и заявил, что дефолт приведет к глобальному кризису. В Верховной раде сочли, что результатом объявления дефолта станет «полное обнищание населения».
 

Теги: Украина, дефолт, Экономика
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