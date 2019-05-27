В Раде оценили последствия предложенного Коломойским дефолта для Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что возможный дефолт в стране приведет к «полному обнищанию населения».

Таким образом он отреагировал на заявление бизнесмена Игоря Коломойского, который предложил Украине пойти по пути Греции — отказаться от выплат Международному валютному фонду (МВФ) и объявить дефолт.

«С дефолтом я бы подождал <...> Я думаю, что гривна будет за 200 [за доллар], я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — сказал Рабинович.

Однако он согласился с Коломойским в необходимости для страны прекращать сотрудничество с МВФ, которое приводит к «убийству экономики» Украины. Депутат сравнил МВФ с «доктором-шарлатаном», из-за которого Киев оказался в «безнадежной долговой яме».