Премьер-министр Украины счел «вредным» обсуждение дефолта

Возможный дефолт на Украине — это «глобальный кризис», который «достаточно вредно» даже обсуждать. Об этом заявил журналистам ушедший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

По его мнению, из-за дефолта в первую очередь пострадают обычные граждане. Кроме того, отметил Гройсман, Украина должна сохранить репутацию страны, которая уважает свои финансовые обязательства.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому последовать примеру Греции — объявить дефолт и не выплачивать внешний долг государства. По мнению миллиардера, избрание Зеленского показывает, что население страны хочет отдохнуть от реформ, которых требует Международный валютный фонд.