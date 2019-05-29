Глава НТС приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,97 +0,26 EUR Бирж. 72,32 +0,08 Brent 68,45 -2,06% USD Нал. 65,79 64,24 EUR Нал. 73,41 71,84 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1133 -0,0029 BTC/USD Бирж. 8 649,00 -93,07 IMOEX 2 641,15 +1,20% RTSI 1 275,92 +0,38% DJIA 25 133,32 -0,85% Nasdaq 7 550,06 -0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Frontier $3 (+60,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+49,77%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Frontier $3 (+60,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+49,77%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы Спорт, 23:51 Глава НТС приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги» Экономика, 23:43 США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями Политика, 23:29 РЖД ответила на сообщения о задымлении в поезде из Петербурга в Хельсинки Общество, 23:13 Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Политика, 22:53 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 22:46 Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб. Экономика, 22:42 Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации Общество, 22:41 Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Общество, 22:21 «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ Общество, 22:10 Финал Лиги Европы по футболу. «Челси» — «Арсенал». Онлайн Спорт, 22:00 В США скончался сыгравший две роли в «Крестном отце» актер Общество, 21:59 В парке у Белого дома загорелся мужчина Общество, 21:57 Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Общество, 21:55
Заморозка цен на бензин ,  
0 
Глава НТС приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги»

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов сказал РБК, что благодарит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за выдачу ему предостережения по поводу прогноза цен на бензин.

«Предостережение ФАС приравнивается к ордену за заслуги перед топливным рынком. Я горжусь тем, что регулятор так высоко ценит нашу работу и продолжу ее выполнять», — сказал он.

Бизнес
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Ранее ФАС заявила, что выдала предостережение Баженову в связи с его прогнозами роста цен на бензин. По мнению службы, подобные высказывания могут «привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов».

Ранее в мае владельцы независимых сетей АЗС, а также трейдеры предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. Письмо в правительство направили НТС и Российский топливный союз. Баженов отмечал, что с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на АИ-95 — на 18,5%.

Бизнес
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

При этом в 2018 году правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, которое вступило в силу с 1 января 2019 года. В марте текущего года Козак отмечал, что его планируется продлить еще на три месяца.

Теги: топливо, Федеральная антимонопольная служба
Материалы по теме
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
Экономика
Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками о ценах на топливо
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter