Глава НТС приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги»

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов сказал РБК, что благодарит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за выдачу ему предостережения по поводу прогноза цен на бензин.

«Предостережение ФАС приравнивается к ордену за заслуги перед топливным рынком. Я горжусь тем, что регулятор так высоко ценит нашу работу и продолжу ее выполнять», — сказал он.

Ранее ФАС заявила, что выдала предостережение Баженову в связи с его прогнозами роста цен на бензин. По мнению службы, подобные высказывания могут «привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов».

Ранее в мае владельцы независимых сетей АЗС, а также трейдеры предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. Письмо в правительство направили НТС и Российский топливный союз. Баженов отмечал, что с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на АИ-95 — на 18,5%.