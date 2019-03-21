Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками по ценам на топливо

Кабмин продлит соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка на три месяца, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, за это время будет создан новый метод регулирования — лицензирование экспорта нефти

Дмитрий Козак (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Правительство России намерено продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка еще на три месяца. Об этом журналистам рассказал курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

По его словам, продление этого соглашения необходимо для того, чтобы согласовать с ЕАЭС новый механизм регулирования — лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. «Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС», — отметил вице-премьер.

«На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие, [принято решение] на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — сказал Козак.

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