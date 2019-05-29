Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание. Об этом сообщает RNS.

«Объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал он.

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что избавиться от жировых отложений в области живота пожилым людям помогут интервальные тренировки. Ученые отмечали, что у пожилых из-за лишнего веса возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В российском Минздраве назвали данный метод эффективным.

Онищенко согласился, что физическая нагрузка приводит к снижению жира. «При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет», — сказал он, добавив, что упражнения допустимы, если «сердце позволяет».

В апреле Роспотребнадзор заявил о почти двукратном с 2011 года увеличении числа россиян, страдающих ожирением. Лишний вес есть у 14% мужчин и 26% женщин в России.