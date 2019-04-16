Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа взрослых россиян с ожирением

Количество взрослых россиян с ожирением с 2011 года увеличилось почти вдвое, пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора Ирину Брагину.

«С 2011 года почти в два раза увеличился рост показателя заболеваемости ожирением среди взрослого населения от 18 лет и старше» — заявила она и добавила, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела.

Брагина подчеркнула, что в рационе россиян наблюдается избыток жира и дефицит белка, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Она уточнила, что показатели детского ожирения также растут.

В конце декабря министр здравоохранения Вероника Скворцова жаловалась, что россияне питаются нерационально. По ее словам, граждане потребляют слишком много соли, а каждый пятый житель страны питается фастфудом.