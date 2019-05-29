В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира у пожилых

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,18 +0,47 EUR Бирж. 72,58 +0,34 Brent 68,45 -2,06% USD Нал. 65,63 64,65 EUR Нал. 73,33 72,08 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1134 -0,0028 BTC/USD Бирж. 8 691,70 -50,37 IMOEX 2 636,93 +1,04% RTSI 1 275,67 +0,36% DJIA 24 976,89 -1,46% Nasdaq 7 512,81 -1,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,99%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,58%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,99%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,58%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
Военная разведка США спрогнозировала удвоение ядерного арсенала Китая Политика, 19:15 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 19:08 Советник Путина описал схему принятия в США решений по санкциям Политика, 19:08 В Московской области мать бросила в хостеле двух малолетних детей Общество, 19:06 Белый дом обозначил сроки решения по продлению СНВ-3 Политика, 19:01 Сбербанк сообщил об увеличении трат россиян на дачные товары Общество, 18:59 Новый гендиректор «Газпром межрегионгаза» уволил восемь заместителей Бизнес, 18:55 В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира у пожилых Общество, 18:50 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 18:35 При стрельбе на востоке Москвы пострадал человек Общество, 18:29 Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии «российского дела» Политика, 18:25 Михаил Саакашвили вернулся на Украину Общество, 18:22 В Вольске ударившего школьницу топором подростка арестовали Политика, 18:18 СК начал проверку ареста российского сотрудника ООН в Косово Общество, 18:18
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира у пожилых

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила RT, что интервальные тренировки являются эффективным способом для избавления от брюшного жира у пожилых людей.

По ее словам, в пожилом возрасте ожирение сопровождается не только увеличением жировой массы, но и снижением массы мышц.

«Жир вреден и продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы. А при помощи мышечной ткани сердечно-сосудистая система, наоборот, вычищается. Именно поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья», — сказала Ткаченко.

Общество
Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа взрослых россиян с ожирением

Ранее к аналогичному выводу пришли ученые из Американского гериатрического общества. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди старше 70 лет: половина испытуемых занимались интервальными тренировками, а остальные не меняли привычный образ жизни. В результате у тех, кто занимался спортом, жировая масса сократилась на треть.

Яндекс. Директ

В апреле в Роспотребнадзоре заявили, что число взрослых россиян с ожирением с 2011 года увеличилось почти вдвое. Отмечалось, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела.

Вице-премьер Татьяна Голиковой ранее говорила, что наибольшее число граждан с ожирением проживают в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях. По ее словам, из-за этого в перечисленных регионах отмечается самый высокий в стране уровень заболеваемости сахарным диабетом.

Теги: Минздрав, ожирение
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа взрослых россиян с ожирением
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter