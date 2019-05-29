В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира у пожилых

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира у пожилых

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила RT, что интервальные тренировки являются эффективным способом для избавления от брюшного жира у пожилых людей.

По ее словам, в пожилом возрасте ожирение сопровождается не только увеличением жировой массы, но и снижением массы мышц.

«Жир вреден и продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы. А при помощи мышечной ткани сердечно-сосудистая система, наоборот, вычищается. Именно поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья», — сказала Ткаченко.

Ранее к аналогичному выводу пришли ученые из Американского гериатрического общества. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди старше 70 лет: половина испытуемых занимались интервальными тренировками, а остальные не меняли привычный образ жизни. В результате у тех, кто занимался спортом, жировая масса сократилась на треть.