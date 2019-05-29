Ученые назвали способ избавления от жира

Избавиться от жировых отложений в области живота помогут интервальные тренировки. К такому выводу пришли ученые из Американского гериатрического общества, сообщается на сайте MedicalXpress.

Так, по данным специалистов, с возрастом происходит накапливание жировых отложений в верхней части тела и сокращение мышечной массы. В связи с этим возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда исследователей провела эксперимент, участниками которого стали люди в возрасте от 70 лет. Половина из них (36 человек) в течение десяти недель занимались облегченными интервальными тренировками в течение дня с минимальным использованием оборудования. Вначале занятия длились 18 минут, позднее их продолжительность увеличилась до 36 минут. Другие 36 человек вели привычный для себя образ жизни.

В результате у тех, кто занимался спортом, жировая масса сократилась на треть в сравнении с теми, кто вел пассивный образ жизни.

