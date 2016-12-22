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Голикова назвала страдающие от ожирения регионы
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Голикова назвала страдающие от ожирения регионы
Общество, 12:10
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Голикова назвала страдающие от ожирения регионы
Среди этих регионов — Кировская, Оренбургская и Курганская области. Из-за распространенности ожирения здесь высокая заболеваемость диабетом
Татьяна Голикова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Наиболее высокая доля жителей, страдающих ожирением, зафиксирована в таких российских регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РБК.

«И, как следствие, здесь самая высокая заболеваемость сахарным диабетом», — сказала она.

Голикова отметила, что власти занимаются формированием здорового образа жизни в рамках отдельного федерального проекта при нацпроекте «Демография». «Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн», — подчеркнула Голикова.

В рамках нацпроекта «Демография» будет разработана и внедрена система мониторинга питания различных групп населения. Запланирована модернизация лабораторной диагностики пищевых продуктов, а также их маркировка, добавила вице-премьер.

«Это позволит предотвращать развитие различных заболеваний, связанных с питанием, в первую очередь болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, новообразований, болезней желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула вице-премьер.

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Летом Минздрав опубликовал ежегодный статистический сборник, в котором говорилось, что наибольшее число россиян, страдающих от ожирения, проживает в Алтайском крае — в 2017 году этот диагноз поставили 5,4% (127,7 тыс.) жителей региона. Второе место заняла Магаданская область с 3,4% (4,9 тыс. человек), тройку замыкает Курганская область с 2,8% (23,6 тыс.). В пятерку также вошли Тюменская и Оренбургская области (36,5 тыс. и 48,1 тыс. граждан соответственно).

В 2017 году в 35 из 85 российских регионов число жителей, страдающих ожирением, выросло более чем на 10%. Так, в Кабардино-Балкарии их количество увеличилось на 41,1% (6,7 тыс. жителей), в Курской области — на 39,6% (19,9 тыс.), в Смоленской области — на 33,6% (18,9 тыс.).

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В пятерку регионов-лидеров по детскому ожирению вошли Республика Алтай (3,8%, или 2,8 тыс. детей), Ульяновская область (3,4%, 7,6 тыс.), Рязанская область (2,6%, 5,1 тыс.), Смоленская область (2,6%, 4,3 тыс.) и Костромская область (2,6%, 3,4 тыс.).

В апреле в Минздраве сообщали, что число мужчин в России, страдающих ожирением, увеличилось в три раза по сравнению с 2003 годом. Директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Оксана Драпкина поясняла РБК, что у мужчин с избыточным весом диагностируют артериальную гипертензию, хотя раньше эта болезнь считалась женской. «Это болезнь цивилизации. Чем богаче общество, тем больше количество страдающих ожирением», — сказала Драпкина.

Авторы: Григорий Дубов, Юлия Старостина.
Теги: Татьяна Голикова , ожирение , Россияне
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