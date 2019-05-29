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Чемпион Европы по тяжелой атлетике пытался украсть продукты в ТЦ

Чемпиона Европы по тяжелой атлетике Адама Малигова разыскивают за кражу продуктов на сумму более 6 тыс. руб. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что 26 апреля в Москве на улице Вавилова был задержан мужчина 1993 года рождения, пойманный при попытке кражи продуктов на 6 тыс. руб. из торгового центра.

«26 апреля в полицию обратился представитель торгового центра, который сообщил, что неизвестный похитил товар на сумму более 6 тыс. руб. Прибывшими сотрудниками полиции был задержан гражданин 1993 года рождения. Он изобличен в совершении данного преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время мужчина не является в органы внутренних дел, к нему будут приняты необходимые меры воздействия», — заявили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что спортсмен не выходит на связь с полицейскими после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В мае боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан на Восточной улице в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. В отношении спортсмена был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев был лишен водительских прав на четыре месяца. Поводом для лишения прав стал инцидент, произошедший 10 апреля, когда на переходе на Краснопрудной улице футболист задел своим автомобилем гражданина США и устроил с ним драку.

Теги: Москва кража, Продукты, новости РБК, кража, спортсмен
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