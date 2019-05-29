Чемпион Европы по тяжелой атлетике пытался украсть продукты в ТЦ

Чемпиона Европы по тяжелой атлетике Адама Малигова разыскивают за кражу продуктов на сумму более 6 тыс. руб. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что 26 апреля в Москве на улице Вавилова был задержан мужчина 1993 года рождения, пойманный при попытке кражи продуктов на 6 тыс. руб. из торгового центра.

«26 апреля в полицию обратился представитель торгового центра, который сообщил, что неизвестный похитил товар на сумму более 6 тыс. руб. Прибывшими сотрудниками полиции был задержан гражданин 1993 года рождения. Он изобличен в совершении данного преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время мужчина не является в органы внутренних дел, к нему будут приняты необходимые меры воздействия», — заявили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что спортсмен не выходит на связь с полицейскими после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В мае боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан на Восточной улице в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. В отношении спортсмена был составлен протокол об административном правонарушении.