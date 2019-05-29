Генпрокуратура проведет проверку школ

Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует. Об этом глава ведомства Юрий Чайка заявил на правительственном часе во время пленарного заседания в Госдуме. Фрагмент его выступления опубликован на сайте «Дума ТВ».

«Мы наблюдаем большое количество школ, где отсутствует система видеонаблюдения, квалифицированная физическая охрана, не соблюдается пропускной режим, не работает оборудование, необходимое для предупреждения чрезвычайных ситуаций», — отметил Чайка.

По его словам, некоторые нарушения возникают из-за недостаточного финансирования, а также нарушения должностных обязанностей сотрудников школ.

После стрельбы в политехническом колледже в Керчи, которую устроил студент Владислав Росляков в октябре 2018 года, 28% россиян по опросу ВЦИОМа, выступили за усилении безопасности в школах. В результате нападения тогда погибли 20 человек, более 70 пострадали.

28 мая подросток из города Вольска в Саратовской области ударил топором по голове школьницу. Перед этим он кинул в класс два коктейля Молотова, возгорания не произошло. Девочку прооперировали, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Подростка задержали, СК завел уголовное дело. Сообщалось, что в школе не было охраны.