Генпрокуратура проведет проверку школ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,29 +0,58 EUR Бирж. 72,80 +0,56 Brent 69,02 -1,24% USD Нал. 65,67 64,84 EUR Нал. 73,28 72,33 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1139 -0,0023 BTC/USD Бирж. 8 750,10 +8,03 IMOEX 2 629,70 +0,76% RTSI 1 268,52 -0,21% DJIA 25 135,63 -0,84% Nasdaq 7 543,13 -0,84%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
РусГидро ₽0,97 (+79,4%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+45,14%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,73%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+40,15%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,4%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+45,14%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,73%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+40,15%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета и напали на чиновника Общество, 17:11 Экс-главу Дальневосточной оперативной таможни арестовали из-за взятки Общество, 17:09 США обосновали санкции против Дерипаски его работой «в интересах Путина» Бизнес, 16:58 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 16:50 В Чебоксарах ученица умерла во время ЕГЭ Общество, 16:43 Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке Общество, 16:37 На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов Политика, 16:36 Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках Экономика, 16:28 Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов завершил карьеру Спорт, 16:24 Как устроен уличный бизнес «на колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 16:23 Генпрокуратура проведет проверку школ Общество, 16:17 Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму Общество, 16:13 Почему от американских акций ждут снижения Quote, 16:12 SOCAR заявила об интересе к покупке Антипинского НПЗ у Сбербанка Бизнес, 16:11
Общество ,  
0 
Генпрокуратура проведет проверку школ

Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует. Об этом глава ведомства Юрий Чайка заявил на правительственном часе во время пленарного заседания в Госдуме. Фрагмент его выступления опубликован на сайте «Дума ТВ».

«Мы наблюдаем большое количество школ, где отсутствует система видеонаблюдения, квалифицированная физическая охрана, не соблюдается пропускной режим, не работает оборудование, необходимое для предупреждения чрезвычайных ситуаций», — отметил Чайка.

По его словам, некоторые нарушения возникают из-за недостаточного финансирования, а также нарушения должностных обязанностей сотрудников школ.

После стрельбы в политехническом колледже в Керчи, которую устроил студент Владислав Росляков в октябре 2018 года, 28% россиян по опросу ВЦИОМа, выступили за усилении безопасности в школах. В результате нападения тогда погибли 20 человек, более 70 пострадали.

28 мая подросток из города Вольска в Саратовской области ударил топором по голове школьницу. Перед этим он кинул в класс два коктейля Молотова, возгорания не произошло. Девочку прооперировали, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Подростка задержали, СК завел уголовное дело. Сообщалось, что в школе не было охраны.

Теги: Юрий Чайка, масштабная проверка, Генпрокуратура
Материалы по теме
В одной из школ в Польше произошла стрельба
Общество
В Якутии молодой человек ранил ножом директора школы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter