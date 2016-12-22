Россияне выступили за усиление охраны школ после расстрела в Керчи

О нападении на Керченский политехнический колледж знают 96% россиян, при этом 28% считают необходимым повысить уровень охраны в российских учебных заведениях после расстрела студентов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.
Две трети опрошенных (64%) считают, что в колледже произошло массовое убийство, каждый пятый россиянин (21%) полагает, что неизвестная группировка совершила теракт в учебном заведении.
Около 18% респондентов высказались за повышение квалификации охранников колледжей и школ, замену вахтерш на профессионалов и проведение досмотров. Еще 16% опрошенных считают необходимым проводить воспитательные работы с учащимися. Также 12% россиян утверждают, что нужно больше времени уделять воспитанию молодежи как в учебных заведениях, так и в семьях.
Каждый десятый опрошенный заявил о необходимости ужесточить оборот оружия в стране, еще 7% высказались за запрет компьютерных игр.
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 19 октября, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет.
В Керчи 17 октября произошло нападение на политехнический колледж — 18-летний студент Владислав Росляков расстрелял учащихся и преподавателей из помпового ружья, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой. Погибли 20 человек, более 70 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).