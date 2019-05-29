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Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.

«Кому выгодно устраивать такие провокации? Выгодно такие провокации устраивать тем, кто хочет из-за Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО», — сказал глава МИДа на пресс-конференции по итогам переговоров в Словении.

По словам Лаврова, Сербию пытаются заставить смириться с тем, что решение о независимости Косово «должно быть оформлено».

«В более конкретном плане происходящее является результатом попустительства со стороны и Евросоюза, и НАТО в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, и в соответствии с теми обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза в частности в создании сербских муниципалитетов в Косово (...) Отсутствие какого-либо прогресса показывает и конфронтационную линию властей в Приштине и, прошу прощения, если это кому-то не понравится, беспомощность Евросоюза», — добавил Лавров.

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Ситуация между Сербией и Косово (Россия независимость территории не признает) обострилась накануне. Власти Косово заявили, что проводят на севере полицейские рейды. Стали появляться сообщения об аресте сербов, проживающих там. Сербия после этого привела войска в полную боевую готовность.

В рамках прошедших рейдов в Косово был задержан россиянин — сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Глава Косово Хашим Тачи заявил, что тот пытался помешать проведению рейда. Через несколько часов россиянина отпустили, сообщили в миссии ООН. Там отметили, что их сотрудник получил травмы и был направлен в больницу.

Теги: Сергей Лавров, Сербия, Косово
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