Матвиенко не увидела причин менять отбор сенаторов из-за «дела Арашукова»

Действующее законодательство позволяет исключить попадание в Совет Федерации людей с сомнительной репутацией и не требует внесения изменений. К такому выводу пришла рабочая группа верхней палаты, которая прорабатывала предложения об ужесточении проверки кандидатов от регионов после инцидента с экс-сенатором Рауфом Арашуковым. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

«Есть <...> порядок, согласно которому кандидат в депутаты или в сенаторы проходит проверку — нет ли судимости, других несоответствий предъявляемым требованиям», — подчеркнула она. Матвиенко считает невозможным возвращение к практике утверждения палатой полномочий сенаторов.

Спикер Совфеда отметила, что многое зависит от того, насколько серьезно ответственные лица относятся к проведению данных проверок. Чтобы избежать поверхностных оценок, по ее мнению, необходимо налаживать взаимодействие местных органов и федеральных структур.

Матвиенко также заявила, что необходимо сохранять роль и уважать решение исполнительной и законодательной власти каждого региона в выборе кандидата в Совет Федерации.