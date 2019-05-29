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Дело клана Арашуковых ,  
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Матвиенко не увидела причин менять отбор сенаторов из-за «дела Арашукова»

Действующее законодательство позволяет исключить попадание в Совет Федерации людей с сомнительной репутацией и не требует внесения изменений. К такому выводу пришла рабочая группа верхней палаты, которая прорабатывала предложения об ужесточении проверки кандидатов от регионов после инцидента с экс-сенатором Рауфом Арашуковым. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

«Есть <...> порядок, согласно которому кандидат в депутаты или в сенаторы проходит проверку — нет ли судимости, других несоответствий предъявляемым требованиям», — подчеркнула она. Матвиенко считает невозможным возвращение к практике утверждения палатой полномочий сенаторов.

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Спикер Совфеда отметила, что многое зависит от того, насколько серьезно ответственные лица относятся к проведению данных проверок. Чтобы избежать поверхностных оценок, по ее мнению, необходимо налаживать взаимодействие местных органов и федеральных структур.

Матвиенко также заявила, что необходимо сохранять роль и уважать решение исполнительной и законодательной власти каждого региона в выборе кандидата в Совет Федерации.

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«Нельзя смещать акценты, превращать ее [верхнюю палату] в некую чиновничью контору, где есть право у председателя подвергать ревизии мнение регионального парламента», — заключила Матвиенко.

Совет Федерации 22 мая проголосовал за лишение Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии. Данное решение было принято из-за того, что он вовремя не предоставил информацию о доходах супруги и несовершеннолетних детей.

Рауфа Арашукова задержали в январе в зале заседаний Совфеда. Ему предъявлены обвинения в участии в преступной группировке, причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля.

Теги: Совфед, проверка, законодательство, Рауф Арашуков
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