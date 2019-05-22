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Рауф Арашуков ответил Совфеду на решение лишить его статуса сенатора

Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков заявил, что предвидел решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, отметив, что именно ради этого и было затеяно его уголовное преследование. Об этом на странице Facebook рассказала его адвокат Анна Ставицкая, которая записала слова Арашукова в изоляторе.

«Хочу особо отметить, что ст. 10.1 закона «О статусе члена Совета Федерации» предусматривает не только освобождение от должности сенатора в случае нарушения обязанности сенатора предоставить полные сведения о доходах и расходах, но и предупреждение», — сообщил Арашуков.

По его словам, члены Совфеда могли вынести предупреждение на первый раз, а не лишать полномочий, так как знали, что он находится в СИЗО и не может в любое время предоставить необходимую информацию.

«Кроме того, моя жена в предусмотренный законом срок предоставила часть декларации, а я в установленный срок направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить мне необходимые документы для заполнения декларации, но до сих пор не получил ответ», — добавил бывший сенатор.

22 мая Совет Федерации проголосовал за лишение Арашукова статуса сенатора. Такое решение было принято из-за того, что он вовремя не представил сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей, хотя возможности, по мнению членов Совфеда, у него для этого были.

Арашукова задержали 30 января. Он обвиняется в участии в преступной группировке, а также причастности к убийству двух человек и давлению на свидетеля. На следующий день был задержан его отец советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков по подозрению в организации преступного сообщества и хищении природного газа на 30 млрд руб. Оба не признают вину.

Теги: Совфед, сенатор, Рауф Арашуков
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