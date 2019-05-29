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Политолог ушел из студии «России 1» после перепалки с украинским коллегой

Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» поспорили о бывшем президенте Грузии и экс-губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили, которому вернули украинское гражданство. Об этом сообщают «Вести».

Платошкин заявил, что решение нового украинского президента относительно Саакашвили он принимает и приветствует.

«Практика показывает, что везде, где Саакашвили, там хайп, бардак и раздрай. Это здорово, — сказал политолог. — Я не ожидал, что он будет так быстро вести Украину к развалу».

Такое заявление возмутило его оппонента Александра Семченко, который в итоге назвал Платошкина «конченым идиотом». После этого российский политолог покинул студию.

После его ухода ведущая программы Ольга Скабеева объяснила позицию Платошкина тем, что он критиковал украинскую власть, но не народ.

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Политика
Погранслужба Украины не увидела оснований отказать Саакашвили во въезде

Накануне, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, которое он потерял в 2017 году, спустя два года после того, как получил украинский паспорт.

Саакашвили такое решение украинского лидера поприветствовал и отметил, что приедет на Украину уже в среду, 29 мая, поскольку «соскучился по Украине и по Киеву».

Теги: политологи, ток-шоу, Михаил Саакашвили
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