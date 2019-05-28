Саакашвили назвал дату и причину возвращения на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил РБК, что намерен приехать на Украину 29 мая

Михаил Саакашвили (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, в интервью РБК рассказал о том, чем собирается заняться после возращения в Киев. Он намерен прилететь на Украину в среду, 29 мая.

«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — отметил он.

Указ нового президента Украины Владимира Зеленского, возвращающий Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал «смелым решением молодого поколения». «Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять», — заявил он РБК.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается. «Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, в Грузии и везде», — добавил Саакашвили.