Саакашвили назвал дату и причину возвращения на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, в интервью РБК рассказал о том, чем собирается заняться после возращения в Киев. Он намерен прилететь на Украину в среду, 29 мая.
«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — отметил он.
Указ нового президента Украины Владимира Зеленского, возвращающий Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал «смелым решением молодого поколения». «Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять», — заявил он РБК.
О конкретных политических планах он говорить пока отказывается. «Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, в Грузии и везде», — добавил Саакашвили.