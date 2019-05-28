Саакашвили назвал дату и причину возвращения на Украину

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,63 +0,17 EUR Бирж. 72,28 +0,17 Brent 69,71 -0,07% USD Нал. 65,08 64,20 EUR Нал. 72,78 71,86 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1184 -0,0007 BTC/USD Бирж. 8 718,90 -76,70 IMOEX 2 614,09 -0,72% RTSI 1 274,33 -1,07% DJIA 25 698,74 +0,44% Nasdaq 7 683,97 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,2%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+16,73%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,2%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+16,73%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 13:02
Саакашвили назвал дату и причину возвращения на Украину Политика, 17:14 В аэропорту Парижа сообщили детали проверки самолетов из Москвы Общество, 17:09 Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность Бизнес, 17:07 Инвестиции онлайн: что нужно знать начинающему трейдеру Партнерский материал, 17:06 В Ульяновской области упал легкомоторный самолет Общество, 17:03 Где снимали «Игру престолов». Гид для фанатов сериала Стиль, 17:01 Экс-министра финансов Украины назначили секретарем СНБО Политика, 16:51 Кононова оставили главным тренером «Спартака» до Нового года Спорт, 16:46 РФС назвал сумму расходов на сборные России на 2019 год Спорт, 16:43 Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Финансы, 16:38 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 16:35 Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в аэропорту Вильнюса Общество, 16:32 «Газпром» прекратил переговоры о поставках СПГ в Пакистан и Бахрейн Бизнес, 16:27 Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Политика, 16:24
Выборы на Украине ,  
0 
Саакашвили назвал дату и причину возвращения на Украину
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил РБК, что намерен приехать на Украину 29 мая
Михаил Саакашвили (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, в интервью РБК рассказал о том, чем собирается заняться после возращения в Киев. Он намерен прилететь на Украину в среду, 29 мая.

«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — отметил он.

Фотогалерея 
«Люди хотят видеть новые лица»: кто вошел в команду президента Зеленского

Указ нового президента Украины Владимира Зеленского, возвращающий Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал «смелым решением молодого поколения». «Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять», — заявил он РБК.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается. «Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, в Грузии и везде», — добавил Саакашвили. 

Фотогалерея 
Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж

Ранее во вторник Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. «Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Материал дополняется

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили
Материалы по теме
Экс-министра финансов Украины назначили секретарем СНБО
Политика
Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства
Политика
Зеленский впервые выехал на фронт в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter