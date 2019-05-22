Секретарем СНБО стал бывший министр финансов Украины

Александр Данилюк покинул пост главы Минфина в 2018 году после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом

Александр Данилюк (Фото: Данил Шамкин / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего министра финансов Александра Данилюка. Об этом сообщил изданию LIGA.net заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал Рябошапка, отметив, что документ может быть опубликован еще до конца дня.

Во время избирательной кампании Зеленского Александр Данилюк был его советником, а до этого занимал посты представителя президента Украины в кабмине, замглавы президентской администрации и министра финансов.

С поста главы Минфина Данилюк был уволен в 2018 году, после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Конфликт возник из-за попытки Данилюка отстоять право самостоятельно выбирать своих заместителей. В результате в мае 2018 года Гройсман предложил Данилюку уволиться, а 6 июня подал в Верховную раду представление об отставке министра. На следующий день парламент большинством голосов отправил Данилюка в отставку.