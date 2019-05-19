Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Указ об увольнении Турчинова опубликовала пресс-служба украинского президента менее чем за сутки до инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского. В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.

Ранее Турчинов сообщил, что сам написал заявление об отставке. Он объяснил, что готов перейти на военную службу и «в дальнейшем защищать свою страну».

После смены власти на Украине в 2014 году Турчинов временно исполнял обязанности президента (с конца февраля по начало июня). В этот период Крым вошел в состав России, а на востоке Украины начались столкновения и беспорядки. Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.

Помимо Турчинова Порошенко в воскресенье также уволил главу своей администрации Игоря Райнина и его заместителей.

Ранее стало известно, что заявление об отставке написал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года.



