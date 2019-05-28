Альфа-банк вслед за Сбербанком объявил о снижении ставок по ипотеке

Альфа-банк вслед за Сбербанком объявил о снижении ставок по ипотеке

Альфа-банк c 28 мая до 30 июня 2019 года снизил ставки по ипотеке до 9,79% на чвсяпервичном рынке и до 9,99% на вторичном, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

Таким образом банк снизил ставку на 0,4-0,8 пп. На 1 мая 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-банка составил 47,9 млрд руб., уточняется в сообщении.

Ставки по ипотеке с 25 мая снизил Сбербанк — до 10,6% и 10,8% на первичном и вторичном рынке соответственно. Банк принял такое решение через месяц после заседания ЦБ, на котором регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.

Примеру Сбербанка смогут последовать только крупные банки, которые будут понижать проценты по ипотеке в маркетинговых целях, рассказывал РБК. гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его мнению, «перелом тренда» в ипотечной политике остальных банков произойдет только тогда, когда ЦБ фактически понизит ключевую ставку.