Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам

США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время видеобрифинга, передает корреспондент РБК.

«Мы надеемся, что Россия передумает на этот счет. Тем не менее сила к России применяться не будет, чтобы принудить ее выполнить данное решение суда», — заявил Волкер.

Представитель Госдепа призвал Россию немедленно освободить моряков и корабли. «Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать моряков», — добавил Волкер.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию освободить моряков, задержанных в Керченском проливе. В Москве считают, что у суда нет полномочий для того, чтобы рассматривать иск, поэтому на заседании не было представителей российской стороны.