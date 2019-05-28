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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
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Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам

США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время видеобрифинга, передает корреспондент РБК.

«Мы надеемся, что Россия передумает на этот счет. Тем не менее сила к России применяться не будет, чтобы принудить ее выполнить данное решение суда», — заявил Волкер.

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Представитель Госдепа призвал Россию немедленно освободить моряков и корабли. «Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать моряков», — добавил Волкер.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию освободить моряков, задержанных в Керченском проливе. В Москве считают, что у суда нет полномочий для того, чтобы рассматривать иск, поэтому на заседании не было представителей российской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что позиция Москвы не может измениться. Он добавил, что должно завершиться следствие по делу и состояться суд. 

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В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. Москва утверждала, что они вошли в территориальные воды России незаконно и не реагировали на предупреждения. Российская сторона считает инцидент провокацией. Моряков арестовали, сейчас они находятся в московском СИЗО.

Власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценивает действия Москвы как агрессию.

Теги: Госдеп США, Украина, моряки
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