Президент Австрии распустил правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, после того как нижняя палата парламента страны вынесла ему вотум недоверия. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Главой переходного правительства, который будет исполнять обязанности канцлера, назначен глава Минфина Хартвиг Лёгер. Остальные министры продолжат исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин, который, в свою очередь, будет действовать до осенних выборов. Президент рассчитывает, что правительство удастся сформировать до конца недели.

Поводом для вынесения вотума недоверия правительству стал политический кризис, возникший из-за публикации видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. На ней политик беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха Аленой Макаровой, о возможности спонсировать его избирательную кампанию в 2016 году. В обмен она требовала доступ к строительным госконтрактам в Австрии.

Штрахе утверждает, что видеозапись была сделана незаконно. После публикации он подал в отставку, а Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции с его Австрийской партией свободы и объявил досрочные парламентские выборы.