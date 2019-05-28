Кудрин дал прогноз по динамике ВВП в 2019 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2019 года рост ВВП, вероятнее всего, не превысит 1%, передает ТАСС.

«Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже», — сказал Кудрин.

Он отметил, что сохраняет свой прогноз, уточнив, что он будет положительным, но ниже 1%.

17 мая Росстат опубликовал предварительные оценки роста ВВП — в первом квартале текущего года он составил 0,5% в годовом выражении. При этом он оказался ниже ожиданий Минэкономразвития, которое в апреле прогнозировало рост на 0,8%. Последний раз столь низкий рост экономики в годовом выражении Росстат фиксировал в четвертом квартале 2017 года, когда темпы роста ВВП составили 0,3%.