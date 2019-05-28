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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. Об этом РБК сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, в спецприемник к Волкову, который ранее был арестован на 20 суток, пришли полицейские и сотрудники центра по противодействию экстремизму «с готовыми материалами дела, с лингвистической экспертизой, где содержатся забавные выводы по поводу его твита».

«Делается это, чтобы сделать ему повторность правонарушения. Сейчас Леониду грозит штраф, а с этим протоколом до суток административного ареста», — заявил он.

Как отметил Жданов, в ФБК закон о неуважении к власти не признают и считают его неконституционным.

Общество
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Сотрудники правоохранительных органов задержали Леонида Волкова утром 21 мая. По его словам, полицейские остановили его такси, задержали, «задавали странные вопросы» и завели административное дело по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет о митинге против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. На следующий день Волков сообщил, что его арестовали на 20 суток.

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. За неуважение к власти для гражданских лиц предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. руб.

Теги: Фонд борьбы с коррупцией, Леонид Волков, протокол, Иван Жданов
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