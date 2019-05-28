На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. Об этом РБК сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, в спецприемник к Волкову, который ранее был арестован на 20 суток, пришли полицейские и сотрудники центра по противодействию экстремизму «с готовыми материалами дела, с лингвистической экспертизой, где содержатся забавные выводы по поводу его твита».

«Делается это, чтобы сделать ему повторность правонарушения. Сейчас Леониду грозит штраф, а с этим протоколом до суток административного ареста», — заявил он.

Как отметил Жданов, в ФБК закон о неуважении к власти не признают и считают его неконституционным.