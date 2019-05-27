В аэропорту Парижа прокомментировали проверки рейса «Аэрофлота»

Аэропорт Шарль де Голль сообщил, что проверки рейсов авиакомпании «Аэрофлот» осуществлялись по запросу правоохранительных органов. Об этом говорится в аккаунте аэропорта в Twitter.

«По запросу правоохранительных органов были проведены дополнительные проверки на этот рейс. Пассажирам помогали сотрудники аэропорта», — ответили в пресс-службе на вопрос пользователя о том, что произошло с рейсом SU. По данным онлайн-табло аэропорта, рейсы выполняет «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов окружили прилетевший в Париж самолет «Аэрофлота» и не выпускали пассажиров. Представитель авиакомпании рассказал, что в аэропорт поступило анонимное сообщение. При этом источник в авиакомпании сообщил РБК, что проверку провели в отношении всех рейсов, прибывающих в аэропорт.

Впоследствии пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов добавил РБК, что сообщение касалось угрозы взрыва. По его словам, самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Париж, направили на спецстоянку, а пассажиров отправили в терминал.