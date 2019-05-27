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В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Французские правоохранители не выпускали пассажиров приземлившегося в Париже самолета «Аэрофлота». Причиной стало поступившее в аэропорт анонимное сообщение
Фото: источник РБК

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок. В авиакомпании РБК заявили, что проверка проводится из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт.

«В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, в связи с чем правоохранительные органы Франции совместно с представителями «Аэрофлота» проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», — сообщил РБК представитель «Аэрофлота», отказавшись уточнять содержание анонимного сообщения.

Источник в авиакомпании заявил РБК, что проверки касаются не только рейса «Аэрофлота», но и всех рейсов, которые сейчас прилетают в аэропорт Шарль де Голль.

«У меня жена сейчас сидит в самолете. Они в шоке, их окружили спецтранспортом, не выпускают. Рейс «Аэрофлота». Уже 30 минут сидят в самолете», — рассказал РБК собеседник, супруга которого была на борту.

По его словам, речь идет о рейсе SU2462, согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, он вылетел из Шереметьево в 11:23 мск и приземлился в Париже в 14:39 мск.

Фото: источник РБК

Позже он сообщил, что пассажиров начали выпускать по одному с полным досмотром на летном поле. «Как сообщила мне жена, каждый по одному проходит через строй солдат с автоматами. Cнимать не дают. Сказали, что власти Парижа задержали самолет и делают спецдосмотр», — сообщил источник.

Он также предоставил РБК фотографии, на которых видно, что у трапа самолета с названием авиакомпании на борту стоят сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов вместе со служебной собакой.

Представитель «Аэрофлота» после публикации материала сообщил РБК, что всех пассажиров и экипаж высадили.

Позже одна из пассажирок рейса, Анастасия, рассказала, что люди начали проходить паспортный контроль. «Я была в первом автобусе, а было еще два автобуса. Кто был в моем, они сейчас стоят на паспортном контроле. Багажа нет. Здесь стоит достаточное большое количество таможенных офицеров», — сказала она РБК. По ее словам, в ответ на вопросы пассажиров те заявляли, что действуют по распоряжению парижских властей. «Представителей «Аэрофлота» не было», — добавила собеседница.

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Костина, Константин Нагаев
Теги: «Аэрофлот», Париж
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