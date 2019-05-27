В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Французские правоохранители не выпускали пассажиров приземлившегося в Париже самолета «Аэрофлота». Причиной стало поступившее в аэропорт анонимное сообщение

Фото: источник РБК

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок. В авиакомпании РБК заявили, что проверка проводится из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт.

«В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, в связи с чем правоохранительные органы Франции совместно с представителями «Аэрофлота» проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», — сообщил РБК представитель «Аэрофлота», отказавшись уточнять содержание анонимного сообщения.

Источник в авиакомпании заявил РБК, что проверки касаются не только рейса «Аэрофлота», но и всех рейсов, которые сейчас прилетают в аэропорт Шарль де Голль.

«У меня жена сейчас сидит в самолете. Они в шоке, их окружили спецтранспортом, не выпускают. Рейс «Аэрофлота». Уже 30 минут сидят в самолете», — рассказал РБК собеседник, супруга которого была на борту.

По его словам, речь идет о рейсе SU2462, согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, он вылетел из Шереметьево в 11:23 мск и приземлился в Париже в 14:39 мск.