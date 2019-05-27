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Дипломаты объяснили досмотр борта «Аэрофлота» в Париже сообщением о бомбе
Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной на борту самолета, летящего рейсом Москва — Париж. Проверки коснулись всех рейсов, которые летели в Шарль де Голль. Пассажиров не выпускали с борта SU2462 из Шереметьево более 30 минут
Фото: источник РБК

Спецдосмотр рейса «Аэрофлота» Москва — Париж произошел из-за поступившего анонимного сообщения о бомбе. Об этом РБК рассказал пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов.

Информация о взрывном устройстве во время «движения рейса Москва — Париж поступила в службу французских аэропортов, уточнил он. «Самолет долетел и сел без проблем, был направлен на спецстоянку. Пассажиров из него выпустили и направили в терминал», — заявил представитель посольства.

Рейс SU2462 вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Париж в 11:23 мск. Он приземлился в 14:39 мск. Как рассказывал супруг одной из пассажирок, всех, кто был на борту, выпускали по одному с полным досмотром на летном поле.

«Как сообщила мне жена, каждый по одному проходит через строй солдат с автоматами. Cнимать не дают», — говорил источник РБК. Пассажирка рейса Анастасия говорила РБК, что их встречало «большое количество таможенных офицеров».

Представитель «Аэрофлота» заявлял, что в аэропорт поступило анонимное сообщение. Из-за этого силовики во Франции проводили «комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», сообщал РБК представитель авиакомпании.

Общество
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

При этом источник РБК в авиакомпании заявлял, что проверки коснулись не только рейса «Аэрофлота», но и всех самолетов, которые прилетали во французский аэропорт.

Авторы: Роман Кирьянов, Георгий Тадтаев
Теги: «Аэрофлот», телефонный тероризм, бомба
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