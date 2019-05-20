Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone Zeitung.
Кикл стал вторым членом правительства Австрии, уходящим в отставку за последние несколько дней. Ранее своего поста лишился лидер австрийской Партии свободы и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Кикл — член австрийской Партии свободы.
О своем намерении Курц доложил президенту страны Александру ван дер Беллену, который должен одобрить это решение.
Правительство Австрии было сформировано в 2017 году так называемой коалицией Партии свободы и Австрийской народной партией, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц.
Ранее исполняющий обязанности главы Партии свободы Норберт Хофер, сменивший на этом посту Хайнца-Кристиана Штрахе, заявлял, что партия отзовет всех своих министров, если Кикл будет отправлен в отставку.