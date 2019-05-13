Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. руб. за одиночный пикет в защиту озера Байкал, сообщает агентство «Москва». Пресс-секретарь суда Светлана Максимова подтвердила информацию РБК.

«Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 13 мая 2019 года Зверев С.К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.», — сказала Максимова.

Адвокат Зверева настаивал на прекращении дела и просил привлечь полицейского, который составил протокол об административном нарушении. Суд отклонил эти требования.

На заседание Зверев пришел в короне. Она была на нем во время пикета и, по словам стилиста, является его «защитой против несправедливости, коррупции».

Общаясь с журналистами перед заседанием, он объяснил, что устроил акцию из чувства справедливости.