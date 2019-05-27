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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Спецвыпуск финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», в ходе которого гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов, посмотрели 2,9 млн человек, подсчитала исследовательская компания Mediascope. Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.

По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей. Вторым по популярности оказался итоговый выпуск третьего сезона в 2016 году, за которым наблюдали 5,37 млн человек. За финалом второго сезона в 2015 году следили 4,67 млн телезрителей.

Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Ранее стало известно, что рейтинг финального выпуска шестого сезона «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю существования конкурса. Рейтинг финала, который рассчитывается как процент от населения страны в рамках выбранной целевой аудитории, составил 4,6%. Рейтинг заключительного выпуска пятого сезона в прошлом году составлял 5,5%.

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова. Это произошло, после того как компания Group-IB обнаружила автоматизированную отправку СМС в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь Алсу. 24 мая вышел спецвыпуск шоу, в ходе которого Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая Абрамову. Все они получат по 1 млн руб.

Теги: «Первый канал», «Голос», телешоу
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