Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл во время встречи 24 мая обсудили ситуацию со строительством нового храма в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что президент и патриарх в ходе встреч обмениваются мнениями по важным вопросам. «Да, они затрагивали эту историю», — уточнил пресс-секретарь, но отказался раскрывать подробности беседы.

В середине мая в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции протеста против строительства храма в сквере в центре города. В результате были задержаны десятки людей. На демонстрации отреагировал Путин, который предложил властям города провести опрос жителей.

До соответствующего голосования собственный опрос в городе провел ВЦИОМ — большинство респондентов высказалось против строительства храма в сквере. После этого губернатор региона Евгений Куйвашев предложил перенести место строительства, однако мэр Екатеринбурга Александр Высокинский настаивал, что сквер должен остаться среди возможных мест возведения храма в опросе жителей, который будут проводить городские власти.