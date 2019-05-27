Моряки арестованного в Стамбуле судна вернулись в Ростов-на-Дону

Шесть российских моряков, которые находились на арестованном в Стамбуле судне Streamline, вернулся домой в Ростов-на-Дону. Об этом ТАСС рассказал ранее репатриированный командир корабля Бахман Багиров.

«Они [моряки] прилетели домой», — сообщил Багиров. По словам капитана, моряки почти год были «заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном». Он отметил, что задолженность перед моряками составляет больше $140 тыс.

Ранее Генконсульство России сообщило, что экипаж корабля вернется домой 24 мая. По утверждению дипломатов, «долгожданный благополучный исход» состоялся благодаря взаимодействию с губернаторством Стамбула и портовыми властями города.

Судно Streamline оставался в турецком порту с июня 2018 года из-за долгов бывшего судовладельца. При этом новый владелец не мог вступить в свои права.

Из-за спора моряки остались без обслуживания и зарплат. В связи с этим они объявили голодовку и обещали перекрыть Босфор.