Моряки арестованного в Турции судна отправились в Россию

Моряки арестованного в Стамбуле судна Streamline сошли на берег и отправились в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение местного российского Генконсульства.

Отмечается, что «долгожданный благополучный исход» произошел в пятницу, 24 мая. По данным дипломатов, он стал возможен благодаря успешному взаимодействию с губернаторством Стамбула и портовыми властями города.

Streamline с командой из шести человек на борту находился в порту Стамбула с июня 2018 года и не мог покинуть его из-за конфликта между компаниями-владельцами кораблями. Из-за спора моряки остались без обслуживания и зарплат. В связи с этим экипаж объявлял голодовку и грозил перекрыть Босфор.