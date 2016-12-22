Экипаж арестованного в Турции российского судна начнет голодовку

Экипаж арестованного в Стамбуле российского судна Streamline намерен начать голодовку с 12 ноября. Об этом ТАСС сообщил ​технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

«В понедельник экипаж собирается объявить голодовку, поставил в известность морского консула», — сказал он.

​Рубцов отметил, что бывший судовладелец не может разобраться с долгами, в то время как новый не может вступить в права, пока с судна не снимут арест. Он добавил, что два члена экипажа вернулись в Россию, не дождавшись выплат.

Капитан судна Бахман Багиров рассказал «РИА Новости», что компания-судовладелец не выплачивает зарплату экипажу в течение пяти месяцев. За это время долг составил $90 тыс.

«Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты, — это отговорка компании-судовладельца Аkca Shipping. Ее глава с нами по-прежнему не выходит на связь», — сказал капитан.

В середине августа пресс-атташе российской дипмиссии в Турции Людмила Садыкова рассказала РБК, что сухогруз Streamline не может покинуть порт Стамбула из-за долгов бывшего судовладельца. Она сообщила, что судно стоит на рейде в проливе Босфор с 11 июня. 16 августа капитан сухогруза обратился за помощью в Генконсульство России. При этом капитан заявлял, что экипаж намерен ждать выплат на борту.