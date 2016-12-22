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Генконсульство рассказало об аресте судна с российскими моряками в Турции
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Генконсульство рассказало об аресте судна с российскими моряками в Турции
Общество, 21:04
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Генконсульство рассказало об аресте судна с российскими моряками в Турции
Экипаж сухогруза Streamline два месяца ожидает выплаты зарплат в порту Стамбула. Судно не может покинуть Турцию из-за долгов судовладельца. Об этом сообщила РБК пресс-атташе российской дипмиссии Людмила Садыкова.

Сухогруз стоит на рейде в проливе Босфор с 11 июня. Судно арестовали из-за долгов прежнего владельца. Он и нынешний владелец сухогруза не выходят на связь. Капитан Streamline Бахман Багиров обратился за помощью в генконсульство России в Стамбуле 16 августа, сказала Садыкова.

Дипломаты пытаются установить контакт с судовладельцем. В дипмиссии уточняют название компании, порт приписки судна и число моряков. Инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков (РПМ) Александр Рубцов сообщил ТАСС, что на борту находятся 11 моряков. По его информации, задолженность судовладельца составляет $420 тыс.

Сухогруз находится в аварийном состоянии, есть протечки в трюме, спасательные средства просрочены, уточнили РБК в дипмиссии. Капитан заверил, что на судне достаточный запас питьевой воды и питания.

Из-за потенциальной угрозы жизни и здоровью моряков дипломаты предложили им покинуть судно. Они готовы помочь экипажу вернуться в Россию, где члены экипажа могли бы продолжить добиваться выплаты зарплат через суд. Однако капитан отказался, заявив, что команда намерена ждать выплат на борту.

Российские суда нередко арестовывают за границей по вине недобросовестных судовладельцев, которые вовремя не расплачиваются по долгам. В июне по этой причине арестовали танкер «Палладий» в Южно​й Корее.

Теги: Турция , Стамбул , арест судна , моряки
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