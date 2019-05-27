Трамп подарил императору Нарухито альт

Президент США Дональд Трамп подарил императору Японии Нарухито альт — струнно-смычковый инструмент, похожий на скрипку. Об этом сообщает Japan Times.

Инструмент изготовлен вручную в 1983 году в Чарльстоне (Западная Вирджиния). Вместе с ним, как сообщает Associated Press, лидер США вручил императору фотографию американского композитора XX века Аарона Коплэнда. Император, как отмечается, любит играть на альте.

В ответ Нарухито передал Трампу голубую фарфоровую вазу, а его жене — шкатулку, украшенную золотом.

Встреча Нарухито и Трампа началась в императорском дворце в Токио 27 мая. Президент США приехал туда вместе с женой Меланией Трамп. Он стал первым иностранным лидером, которого принял Нарухито после восшествия на престол.