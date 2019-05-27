Трамп встретился с императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в императорский дворец в центре Токио, где состоялась их встреча с японским императором Нарухито. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии с момента восшествия на престол. Кроме прочего, американский президент намерен провести саммит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а в понедельник вечером принять участие в банкете от имени императора.

Американский лидер с супругой Меланьей прибыл в Японию с четырехдневным государственным визитом в субботу, 25 мая. Их встретили в аэропорту глава японского МИДа Таро Коно и посол США в Японии Уильям Хагерти. Кроме того, Трамп и Абэ сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба.

Император Нарухито вступил в должность 1 мая, унаследовав престол от своего отца Акихито. Он стал 126-м императором Японии.