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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает «РИА Новости».

Старт, указали в министерстве, был дан в 9:23 мск. Запуск там охарактеризовали как успешный: все операции прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полета ракеты-носителя, отметили в ведомстве, осуществляют средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

С 9:26 мск, добавили в Минобороны, наблюдение за «Союзом-2.1б» начали осуществлять наземные средства российских Воздушно-космических сил.

Позже стало известно, что от третьей ступени ракеты штатно отделился разгонный блок «Фрегат» со спутником. Предполагается, что выведение «Глонасс-М» на расчетную орбиту займет еще несколько часов, отмечали в военном ведомстве.

Сегодняшний запуск — первый с начала года старт ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Теперь, согласно определенному «Роскосмосом» графику, 27 июня «Союз-2.1б» должен будет стартовать с Восточного с метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–2 и разгонным блоком «Фрегат».

В феврале такая же ракета-носитель была запущена с космодрома Байконур вместе с египетским спутником дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A. Однако при этом пуске, признали впоследствии в «Роскосмосе», были «зафиксированы погрешности». Источники «РИА Новости» уточняли, что наземные средства наблюдения зафиксировали «низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока «Фрегат». Тем не менее запуск состоялся: египетский аппарат был успешно выведен на целевую орбиту.

Теги: «Союз-2.1б», Плесецк, «Глонасс-М»
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