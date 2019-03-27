Роскосмос назначил дату первого в 2019 году пуска с Восточного

Метеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 с ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат» планируется запустить с космодрома «Восточный» 27 июня 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В компании «Главкосмос пусковые услуги» пояснили агентству, что совместно с «Метеором» на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам «Главкосмоса» и «Главкосмос пусковые услуги».

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. Тогда не закрылся дренажный шлюз. Ракета-носитель «Союз 2.1а» успешно вывела на орбиту три спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Вторую в истории Восточного ракету запустили с космодрома утром 28 ноября. Первая, вторая и третья ступени «Союза» сработали штатно. На борту ракеты-носителя находился спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», студенческий спутник «Бауманец-2» и 17 спутников иностранных компаний, среди которых было 13 американских и по одному коммерческому спутнику от Швеции, Норвегии, Японии и Германии. После запуска двигателя разгонного блока «Фрегат» информация перестала поступать, и вскоре стало известно, что на расчетные орбиты спутники не вышли.

Спецкомиссия выяснила, что ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно.