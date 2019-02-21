«Роскосмос» сообщил о погрешностях при запуске египетского спутника

При запуске египетского спутника Egyptsat-A были зафиксированы погрешности. Их удалось устранить, сообщили в «Роскосмосе». Отклонение орбиты во время запуска составило около 60 км

Ракета «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A на стартовой площадке космодрома Байконур (Фото: roscosmos.ru)

При запуске египетского спутника дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» были «зафиксированы погрешности». Об этом РБК заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

В целом запуск космического аппарата Egyptsat-A состоялся успешно, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». «Аппарат выведен на целевую орбиту. Телеметрия поступает, с аппаратом все в порядке. Во время выведения были зафиксированы погрешности, которые были устранены», — сказали в пресс-службе.

О том, что во время запуска произошла «нештатная ситуация», сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли. В частности, наземные средства зафиксировали «низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока «Фрегат», рассказал один из собеседников агентства, уточнив, что это также может быть «ошибка в полученных данных». Источник пояснил, что нештатная ситуация могла произойти на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя.

На момент, когда агентство сообщило о нештатной ситуации, разгонный блок со спутником находился вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации, уточнял его источник.