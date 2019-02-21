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«Роскосмос» сообщил о погрешностях при запуске египетского спутника
При запуске египетского спутника Egyptsat-A были зафиксированы погрешности. Их удалось устранить, сообщили в «Роскосмосе». Отклонение орбиты во время запуска составило около 60 км
Ракета «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A на стартовой площадке космодрома Байконур   (Фото: roscosmos.ru)

При запуске египетского спутника дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» были «зафиксированы погрешности». Об этом РБК заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

В целом запуск космического аппарата Egyptsat-A состоялся успешно, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». «Аппарат выведен на целевую орбиту. Телеметрия поступает, с аппаратом все в порядке. Во время выведения были зафиксированы погрешности, которые были устранены», — сказали в пресс-службе.

О том, что во время запуска произошла «нештатная ситуация», сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли. В частности, наземные средства зафиксировали «низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока «Фрегат», рассказал один из собеседников агентства, уточнив, что это также может быть «ошибка в полученных данных». Источник пояснил, что нештатная ситуация могла произойти на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя.

На момент, когда агентство сообщило о нештатной ситуации, разгонный блок со спутником находился вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации, уточнял его источник.

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«В зону видимости он войдет примерно через час, после чего станет понятно состояние разгонного блока и его орбиты», — добавил он. Источник уточнил, что в разгонный блок заложена программа, которая исправляет ранее допущенные ошибки и позволяет нивелировать последствия нештатной ситуации. Кроме того, в разгонном блоке достаточно топлива, чтобы исправить такую ситуацию.

Позже источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что отклонение орбиты, которое парировал разгонный блок «Фрегат», составило несколько десятков километров. По данным собеседников ТАСС, речь идет о 60 км, по данным «РИА Новости», ошибка составила 57 км.

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​Это первый космический запуск, осуществленный Россией в текущем году. «Союз» с египетским спутником стартовал с площадки космодрома Байконур около 20:00 мск, а примерно в 21:05 мск должно было пройти отделение спутника от разгонного блока, сообщали источники «РИА Новости». Однако на сайте «Роскосмоса» этот пуск пока значится как предстоящий.

Авторы: Маргарита Девяткина, Александра Савкина
Теги: «Роскосмос», запуск ракеты
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