Трамп прилетел в Японию ради встречи с императором и турнира по сумо

Трамп прилетел в Японию ради встречи с императором и турнира по сумо

Президент США Дональд Трамп прилетел в Японию, где он встретится с новым императором страны Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что Трамп прибыл в аэропорт Токио около 17:00 по местному времени (11:00 мск). Он приехал в Японию со своей супругой Меланией. В аэропорту их встретили глава японского МИДа Таро Коно и посол США в Японии Уильям Хагерти.

Телеканал отмечает, что с Абэ он планирует обсудить отношения с Китаем, КНДР и Ираном, а также торговлю между Японией и США. Помимо этого 26 мая они будут играть в гольф и посетят турнир по сумо. NHK добавляет, что Трамп устроил ужин с представителями японского бизнеса.

Американский президент стал первым зарубежным лидером, который приехал в Японию после того, как от престола отрекся 89-летний император страны Акихито и на трон взошел его сын Нарухито. Во время визита Трамп также планирует принять участие в саммите стран «Большой двадцатки» (G20).