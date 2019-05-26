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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области после тушения пожара в жилом доме были обнаружены тела троих детей. Об этом сообщает СУСК по региону.

Согласно сообщению, возгорание произошло около 20:00 (16:00 мск) 26 мая в одной из двух квартир жилого дома в селе Вторая Петропавловка.

После тушения пожара спасатели обнаружили тела детей — восьмимесячного, двухлетнего и трехлетнего. На место происшествия выехали следователи.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту было заведено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: дети, Пожар, погибшие, Новосибирская область
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