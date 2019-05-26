Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в частном четырехквартирном доме в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное главное управление МЧС.

«Погибли в огне мужчина из квартиры № 1 и трое малолетних детей из квартиры № 2», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел в деревне Скворцово Шарыповского района. Его площадь составила 72 кв. м.

На сайте регионального главка МЧС отмечается, что возгорание началось в 03:08 по местному времени (25 мая 23:08 мск). Пожар потушили в 06:57 (02:57 мск). Возгорание ликвидировали 20 спасателей и восемь единиц техники.

Накануне пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы. В результате погибли два человека.