Власти в Индии проверят школы и колледжи после гибели учеников при пожаре

Власти в Индии проверят школы и колледжи после гибели учеников при пожаре

В индийском городе в Сурат произошел пожар, в результате которого погибли 20 студентов. Главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани поручил проверить пожарную безопасность во всех учебных заведениях, сообщает телеканал NDTV.

Рупани отметил, что ведется расследование причин пожара. «Чтобы избежать таких трагических инцидентов, я попросил чиновников провести проверку пожарной безопасности всех школ, колледжей, больниц, торговых центров и других коммерческих зданий», — сказал он.

Министр добавил, что в ходе проверки выяснится, есть ли в них надлежащее противопожарное оборудование.

Пожар произошел накануне в многоэтажном здании, где располагается учебный центр. По данным NDTV, погибшим было от 17 до 20 лет. Свидетели рассказали агентству ANI, что пожарные прибыли на место происшествия с опозданием. Рупани также добавил, что молодые люди оказались в ловушке, так как пожар разрушил лестницу.