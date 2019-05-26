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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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В Петрозаводске в доме-интернате для ветеранов произошел пожар

Пожар произошел в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске. Спасатели эвакуировали 34 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Карелии.

«На восьмом этаже в одной из комнат загорелись постельные принадлежности. Было сильное задымление двух этажей», — сказали в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Людей эвакуировали с восьмого и девятого этажей здания, расположенного на Комсомольском проспекте. В ведомстве добавили, что пожар ликвидирован.

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Ранее в Красноярском крае произошел пожар в частном четырехквартирном доме. Площадь возгорания составляла 72 кв. м. В результате погиб мужчина и трое детей.

Теги: Петрозаводск, ветераны, Пожар, интернат
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