В Приморском крае загорелся морозильный рыболовецкий траулер

Большой морозильный рыболовецкий траулер загорелся в поселке Преображение в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:40 по местному времени (04:40 мск). Возгорание произошло у причальной стенки, его заметили в трюме судна. На месте работают 23 человека и семь единиц техники.

Отмечается, что экипажа на борту траулера нет, никто не пострадал. Угрозы загрязнения окружающей среды также нет.

В январе в Черном море загорелись шедшие под флагом Танзании танкеры «Кэнди» и «Маэстро». Они находились на якорной стоянке и передавали топливо с борта на борт. В результате по меньшей мере десять человек погибли, а 12 членов экипажей спасли. Танкеры потушили в начале марта.