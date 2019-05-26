Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.

«Добрый вечер. Больше слов у меня нет», — сказал он. Затем на сцене появился артист «95 квартала» Евгений Кошевой, заменивший Зеленского в качестве ведущего передачи, и отобрал у него микрофон. После этого президент отправился смотреть концерт в зал вместе с женой Еленой.

Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.

https://www.instagram.com/p/Bx5JrD8IBTx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Участие Зеленского в последнем для себя концерте «Лиги смеха» было анонсировано в конце апреля. Тогда же пресс-служба «Квартала 95» сообщила, что после победы на выборах Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, актером и ведущим.